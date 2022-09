Varginha: confira pesquisa F5 para presidente, governo, Senado, Câmara e AL

Lula e Jair Bolsonaro despontam como principais candidatos à Presidência da República em 2022 (foto: Dione Afonso/Lula; Clauber Cleber Caetano/Presidência da República) Pesquisa de intenção de voto para presidente da República realizada pelo Instituto F5 Atualiza Dados com eleitores de Varginha, no Sul de Minas, mostra o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, na liderança, com 38,7% das preferências. O presidente Jair Bolsonaro (PL) está na segunda posição, com 28,4%.

Governo de Minas

A pesquisa do Instituto F5 também procurou saber a preferência dos eleitores de Varginha para o governo de Minas. Segundo o levantamento, o governador Romeu Zema (Novo) está na liderança com 51,6%, Alexandre Kalil (PSD) tem 15,5% , Carlos Viana (PL) atinge 2,4% e Vanessa Portugal (PSTU) tem 0,7%. Os demais candidatos não atingem 0,5%. Indecisos são 10,5%. Brancos e nulos: 16,9%.

Senado

Na disputa pelo Senado, Cleitinho Azevedo (PSC) e Alexandre Silveira (PSD) estão tecnicamente empatados em Varginha com 11,4% e 11,2% das preferências, respectivamente. Na terceira posição está Marcelo Aro (PP), com 8,5%. Ele é seguido por Pastor Altamiro Alves (PTB), com 5%; Sara Azevedo (Psol), com 2,5%, e Bruno Miranda (PDT), com 1,8%. Os demais candidatos não atingiram 1% das preferências.

Deputado federal

A pesquisa também aferiu a intenção de voto para deputados federais e estaduais. No âmbito federal e em cenário estimulado, a corrida tem Dimas Fabiano (PP) à frente, com 16,4%; Odair Cunha (PT), 10%; Professor Steffano Gazzola (SD), 9,7%; Piva (União), 4,7%; Diego Andrade (PSD), 3,7%; Eros Biondini (PL), 2,5%; e Greyce Elias (Avante), 1,3%. A opção outros teve 1,6%, enquanto branco ou nulo 19,7% e indecisos 25,7%. 4,7% não responderam





No cenário espontâneo, a disputa tem Dimas Fabiano e Bim da Ambulância (Avante) - esse disputa o cargo de deputado estadual -, com 0,8%; Professor Steffano Gazzola e Nikolas Ferreira (PL), 0,7%; Odair Cunha e Piva, 0,6%; e Zilda Silva (PP), que disputa para deputada estadual - não federal -, André Janones (Avante); Diego Andrade, Carlos Alberto Pereira (Podemos), José Gonzaga (PMB) - outro na disputa estadual -, Emidinho Madeira (PL), Mauro Tramonte (Republicanos) - mais um que tentará vaga na Assembleia, não na Câmara -, Gustavo Mendes (PT) e Osvaldo, todos com 0,2%.





Os indecisos foram 41,4%, enquanto 40,1% afirmaram que votariam em ninguém, em branco ou nulo. 12,5% dos entrevistados não responderam.

Deputado estadual

No cenário estimulado para deputado estadual, Professor Cleiton (Cleitinho) (PV) tem 14,9%; Honorinho Ottoni (Avante) 12,7%; Zilda Silva 10,7%; Adilson Boy Pé de Chumbo (União) 4%; Carlucio Mecânico (SD) 1,7%; Bruno Araújo (Novo) 1,2%; e Thales Alegro (PT) 0,8%.





Já no espontâneo, Professor Cleiton (Cleitinho) tem 2,5%; Honorinho Ottoni 1,8%; Zilda Silva 0,6%; e Eros Biondini - que disputa para deputado federal -, Sargento Rodrigues (PL) e Delegado Christiano Xavier (PSD) têm 0,2%. Os indecisos são 44,7%, enquanto 40,2% dizem que não votariam em ninguém, em branco ou nulo e 9,6% não responderam.

A pesquisa

A pesquisa foi realizada na cidade do Sul de Minas nos dias 12, 13 e 14 de setembro de 2022. Dados de 2019 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam Varginha como a terceira cidade mais populosa do Sul de Minas, com 135.558 habitantes.





Foram 597 entrevistas, com margem de erro de quatro pontos percentuais. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números MG-04566/2022 e BR-02688/2022.





As eleições gerais ocorrem em 2 de outubro deste ano. Caso necessário segundo turno, ele acontecerá no dia 30 do mesmo mês.