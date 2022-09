Saiba quando serão os próximos debates presidenciais na TV

A pouco mais de duas semanas do primeiro turno das eleições, candidatos à Presidência ainda devem se reunir em mais dois debates na televisão. Os eventos estão marcados para 24 e 29 de setembro, no SBT e na Globo, respectivamente.

Quatro dias depois, na quinta-feira (29/9), será realizado o debate da Rede Globo, o último antes das eleições, em 2 de outubro. De acordo com a emissora, o encontro final entre os candidatos ao Planalto acontecerá após a exibição da novela “Pantanal”.

Os dois candidatos favoritos na corrida presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) ainda não informaram oficialmente se comparecerão aos dois debates derradeiros da campanha.

Os candidatos ao governo de Minas Gerais se reúnem neste sábado (17/9) para debate na TV Alterosa. O evento terá duração de duas horas e 30 minutos e está marcado para começar às 18h30.

Romeu Zema (Novo), Alexandre Kalil (PSD), Carlos Viana (PL), Marcus Pestana (PSDB) e Lorene Figueiredo (Psol) foram convidados para o debate. Até o momento apenas o atual governador não confirmou participação.

