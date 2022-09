Ex de Bolsonaro diz que está 'de saco cheio' das notícias sobre imóveis

No vídeo, Cristina disse que não dá entrevistas sobre os imóveis para a imprensa pois "não tem o que falar" e acusou a mídia de escrever mentiras sobre o caso. "Eles só querem nos prejudicar. Me Prejudicar. Prejudicar o governo Bolsonaro. A família", disse. "Tô de saco cheio", disparou em seguida.

"Me diz o que eu posso fazer? Eu tenho 30 anos de trabalho na política. Eu sou advogada. Tenho meu meio, minha fonte de renda. Eu não devo satisfação a ninguém. Mídia escrota, nojenta", pontuou Cristina.

Cristina ainda ressaltou o apoio ao presidente Jair Bolsonaro e alegou que está cansada de mentiras por parte da mídia. "Falam a mesma coisa sempre, com um título diferente para chamar atenção, mas não contam a verdade. Tô de saco cheio de vocês", disse.

A informação sobre a compra de imóveis em dinheiro vivo foi levantada peloe divulgada no dia 30 de agosto. Conforme as informações, quase metade do patrimônio em imóveis do presidente e de seus familiares mais próximos foi construída nas últimas três décadas com uso de dinheiro em espécie.