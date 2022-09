Sindicato barra show de João Gomes após cantor 'tratar Bolsonaro mal'

Cantor João Gomes puxou o grito contra Bolsonaro durante sua apresentação no Rock in Rio deste ano. (foto: Reprodução/Redes Sociais/Reprodução/AFP)

O sindicato rural de imperatriz negou a presença do cantor Joao Gomes na feira agropecuária após o cantor se posicionar contra o governo bolsonaro! pic.twitter.com/J3LaPDUzuB %u2014 Garoto do blog (@garotxdoblogofc) September 13, 2022

O cantor João Gomes, fenômeno do gênero Piseiro, teve a apresentação em um festival em Imperatriz, no Maranhão, recusada. O Sindicato Rural de Imperatriz negou o show do cantor depois que ele apareceu, em um vídeo que circulou nas redes sociais, puxando coro contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) no Rock in Rio.

A apresentação de João Gomes seria no dia 29 de outubro, no Festival PiZro, que ocorrerá no Parque de Exposições da cidade. Dirigentes do sindicato, que administra o local do evento, publicaram um vídeo em que recusam a apresentação do cantor.

“Nós da diretoria do Sindicato Rural viemos comunicar que fomos procurados para realizar o show do cantor João Gomes aqui dentro da nossa arena, do qual nós negamos em virtude do comportamento dele de tratar mal a figura do nosso presidente Bolsonaro”, afirmou a diretoria do SinRural.





Produtora contraria decisão do Sindicato

Os diretores ainda ressaltaram que João Gomes não é “bem-vindo aqui dentro do nosso Parque de Exposições”. “A nossa bandeira é verde e amarela”, frisaram.Contrariando a decisão do SinRural, a Imperial Produções, responsável pelo show de João Gomes em Imperatriz, afirmou que a apresentação do cantor vai sim ser realizada. Em nota, a produtora garantiu que o show não será cancelado e deverá ocorrer em outro local da cidade, não no Parque de Exposições, ou ainda em municípios vizinhos.A Imperial Produções classificou a decisão do sindicato como intolerante e ressaltou, em nota, que a atitude prejudica a economia local. "A intolerância dos diretores do SinRural em relação ao show do João Gomes, que aconteceria no Parque de Exposições, deixa claro o porquê de Imperatriz ainda não ter a relevância que merece no cenário nacional”, pontuou.“A movimentação econômica que vai acontecer aqui na região é gigantesca. O comércio movimentará milhões. Todos são afetados: a manicure, o salão de beleza, o motorista de aplicativo, a rede hoteleira, os restaurantes, os vendedores ambulantes e toda cadeia alimentar que leva o sustento para dentro de sua casa através das oportunidades geradas em um festival como esse", lamentou a produtora.Imperatriz, no Maranhão, é uma das cidades onde Bolsonaro mais teve votos em 2018.