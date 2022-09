'Estamos precisando': Flávio Bolsonaro pede PIX para campanha do pai

Flávio Bolsonaro reclamou da falta de recursos para a campanha presidencial do pai (foto: Wilson Dias/Agência Brasil)





"Informo que doação de qualquer valor é bem-vinda, desde que seja do seu coração. E, sim, estamos precisando", publicou. O cadastro da chave PIX é por um e-mail genérico da campanha, mas de acordo com Flávio a ação "surgiu espontaneamente".





Em entrevista ao jornal O Globo, o senador reclamou que a falta de recursos tem atrapalhado em vários aspectos.









Com R$ 10,8 milhões, o presidente foi o candidato que mais arrecadou com doações de pessoas físicas até o momento. Já o PL conta com R$ 312 milhões em dinheiro público distribuídos a candidaturas da sigla.

Lula tem 46% e Bolsonaro 31%

A pesquisa Ipec (ex-Ibope) para a Presidência da República, divulgada na noite dessa segunda-feira (12/9), indica que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue à frente de Bolsonaro . A pouco menos de três semanas das eleições, o petista aparece com 46% das intenções de voto. Bolsonaro chegou a 31% do eleitorado.





Ciro Gomes (PDT) vem logo a seguir na disputa, com 7% das intenções de voto. Para 4% dos eleitores, a senadora Simone Tebet (MDB) é a mais preparada nas eleições. Confira todos os candidatos:





A pesquisa entrevistou 2.512 pessoas entre 9 e 11 de setembro em 158 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01390/2022.





O senador Flávio Bolsonaro (PL) foi às redes sociais nesta terça-feira (13/9) para pedir doação por PIX para a campanha do pai, o presidente Jair Bolsonaro (PL), que tenta a reeleição.