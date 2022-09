Pesquisa Ipec: Merval Pereira solta análise antes da hora

O jornalista Merval Pereira, do jornal "O Globo", “queimou a largada” e publicou uma análise sobre a pesquisa Ipec, nesta segunda-feira (12/9), antes de ser divulgada oficialmente. Conforme ele havia publicado, mas apagou em seguida, a situação não está nada favorável para o presidente Jair Bolsonaro (PL), que aparece atrás de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no levantamento.

Merval Pereira, jornalista do O Globo, publica resultado do Ipec antes de divulgação oficial da pesquisa

Conforme aponta a pesquisa, Lula aparece com 46% das intenções de voto. Enquanto isso, Bolsonaro chegou a 31% do eleitorado . O Ipec também traçou o cenário de um eventual segundo turno. De acordo com o levantamento, o petista venceria as eleições, com 53%, contra 36% do atual presidente.