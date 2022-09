'A pipa do vovô não sobe mais': petistas respondem bolsonarista em Brasília

Um grupo de petistas que estava na rodoviária de Brasília, nesta sexta-feira (9/9), cantou "A pipa do vovô não sobe mais" em resposta a um apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL).O grupo entoou "brocha, brocha, brocha" antes de puxar o coro da marchinha de Carnaval.

Nas redes sociais, internautas usaram o exemplo para comparar a abordagem de petistas com a violência praticada por bolsonaristas, ironizando a ideia de "polarização" e questionando equivalência entre apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do presidente Jair Bolsonaro, com a hashtag #BolsonarismoMata.





Na madrugada desta sexta-feira, um homem que apoiava Lula foi morto a facadas após uma discussão com um bolsonarista no Mato Grosso. Em 9 de julho, o tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu (PR) Marcelo Arruda foi morto a tiros em seu aniversário de 50 anos por um apoiador de Bolsonaro . O assassinato foi classificado como homicídio por motivo torpe, mas não crime político



Em discurso na Esplanada dos Ministérios, em comemoração ao 7 de Setembro, nessa quarta-feira, Bolsonaro foi introduzido como um homem "imbrochável e incorruptível". O presidente e seus apoiadores entoaram: "Imbrochável, imbrochável, imbrochável".

Segundo o psicanalista e professor da USP Christian Dunker, a fala hipersexualizada de Bolsonaro é um discurso de quem se sente ameaçado por mudanças sociais e culturais. O presidente faz declarações "falocêntricas" e chulas com frequência, ao mesmo tempo em que fala do respeito à família, à moral e aos bons costumes.

O grupo de petistas que estava na Rodoviária do Plano Piloto, em Brasília, esteve no shopping Conjunto Nacional, onde fizeram um flash mob. Cerca de 100 pessoas fizeram parte da ação.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata