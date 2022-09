Deputado responsável por lei que proíbe carroças em BH é ameaçado de morte

Deputado estadual já recebeu ameaças de morte quando era vereador na Câmara Municipal de BH (foto: Guilherme Bergamini/ALMG)

O deputado estadual Osvaldo Lopes (PSD), autor da lei que proíbe carroças com tração animal em Belo Horizonte, recebeu nessa terça-feira (6/9) ameaças de morte. Em áudio enviado em um grupo de WhatsApp de apoiadores do deputado, que é candidato à reeleição, um homem que se identifica como carroceiro afirma que ele merece "tomar um bocado de tiro na cara”.

"Por que você tá querendo atrapalhar a vida dos outros, dos trabalhadores?", questiona o homem.Ele faz diversos xingamentos ao deputado e ameaça: "Está merecendo tomar um bocado de tiro na cara, não é voto, não".Segundo o parlamentar, o nome e a foto de perfil do homem não estão mais disponíveis. Ele registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil no mesmo dia.

Aprovada em janeiro de 2021, a Lei 11.285, de autoria de Osvaldo Lopes, determina a substituição gradativa, em dez anos, dos veículos com tração animal em Belo Horizonte. A troca das carroças puxadas por equinos por transporte motorizado ganhou o apelido de "Carreto do Bem".

Entidades protetoras de animais alegam maus-tratos e escravização no trabalho de carga. Já representantes dos carroceiros dizem se tratar de casos isolados e que o trabalho com carroças é uma tradição cultural e familiar, que passa por gerações e garante a renda de milhares de trabalhadores.

"Comecei a receber ameaças por causa desse projeto quando eu ainda era vereador, uma de um assessor parlamentar e duas de carroceiros. No passado, não levei adiante, esse foi meu erro. Agora faço questão que avance", diz o deputado. Segundo ele, o homem que enviou o áudio fez outras ofensas mais sérias e vulgares.

Em 2017, em audiência na Câmara Municipal de BH, um assessor parlamentar afirmou que ia “cortar Osvaldo no tiro”. Dois carroceiros que o acompanhavam ordenaram que o deputado não andasse pelas ruas, pois iria ser morto e esquartejado. Em todos os casos foram registrados boletins de ocorrência.

