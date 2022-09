Polícia libera homem que confessou abuso contra enteada de 11 anos em BH

Crime teria ocorrido no bairro Mariquinhas, na Região Norte de Belo Horizonte, nessa quarta-feira (7/9) (foto: PCMG/Arquivo)

Um homem de 38 anos, suspeito de abusar sexualmente da própria enteada, de 11, no bairro Mariquinhas, na Região Norte de Belo Horizonte, foi liberado pela polícia. O suposto crime aconteceu nessa quarta-feira (7/9). Na ocasião, o rapaz foi conduzido à delegacia pela Polícia Militar.Procurada pelonesta quinta-feira (8/9), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) alegou “falta de elementos comprobatórios”. Com isso, ontem, após prestar depoimento, a prisão não foi ratificada (leia nota na íntegra no fim da reportagem).