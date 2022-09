Rodrigo Pacheco lamenta morte da Rainha Elizabeth II

Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, lamenta morte da Rainha Elizabeth II (foto: Divulgação) Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Congresso Nacional, divulgou uma nota de pesar lamentando o falecimento da rainha Elizabeth II, Chefe de Estado do Reino Unido.





O senador exaltou os títulos da rainha e afirmou que a monarca cumpriu o seu “papel constitucional com louvor e foi um exemplo de estadista”, disse.





Confira a nota na íntegra





NOTA DE PESAR





Recebo com tristeza a notícia do falecimento da rainha Elizabeth II. Ela era a chefe de Estado do Reino Unido e de mais 14 Estados independentes dos Reinos da Comunidade de Nações. A rainha também liderava a Commomwealth, a Comunidade das Nações, organização intergovernamental composta por 56 países e população de 2,5 bilhões de pessoas.





Aos 96 anos, e mais de 70 anos de reinado, Elizabeth II vivenciou alguns dos momentos mais importantes da história da humanidade. Cumpriu seu papel constitucional com louvor e foi um exemplo de estadista.





Em nome do Congresso Nacional brasileiro, presto condolências à família e a todo o povo do Reino Unido.





Rodrigo Pacheco

Presidente do Congresso Nacional

Rainha Elizabeth II morre aos 96 anos

O Palácio de Buckingham anunciou oficialmente, na tarde desta quinta-feira (8/9), que a Rainha Elizabeth II faleceu aos 96 anos. Ela estava sob cuidados médicos no Castelo de Balmoral, na Escócia.

Elizabeth II foi a monarca mais longeva da história do Reino Unido. Seu reinado começou em 1952 e durou por mais de 70 anos. No comunicado, o Palácio de Buckingham anunciou que a rainha morreu pacificamente.

O filho mais velho de Elizabeth, Charles, assume o trono e o posto de Chefe de Estado do Reino Unido e 14 Reinos da Comunidade de Nações.