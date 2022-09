Curiosidades sobre a rainha vão de coleção de bolsas a amor por pomba

A monarca comemorava dois aniversários e não precisava de passaporte para viajar, nem carteira de motorista para dirigir. (foto: LEON NEAL / AFP ) A rainha Elizabeth II morreu nesta quinta-feira (8). Dona do reinado mais longevo do mundo, a monarca completou 96 anos em abril e estava sob acompanhamento médico em Balmoral, na Escócia, após médicos ficarem preocupados com sua saúde.

A monarca comemorava dois aniversários e não precisava de passaporte para viajar, nem carteira de motorista para dirigir. Porém, existem outros fatos e histórias pouco conhecidos sobre a Rainha da Inglaterra. Confira abaixo 10 curiosidades da monarca, que deixa quatro filhos, oito netos e 12 bisnetos.

Não nasceu pra ser rainha

A monarca era filha do filho mais novo do Rei, então não havia a expectativa de ela ascendesse ao trono. Além disso, a primeira casa da rainha já não existe mais –e há repetidas alegações na internet de que ela foi destruída por ataques aéreos durante a Segunda Guerra Mundial.

Coleção de bolsas

A monarca usava apenas um modelo de bolsa, da grife Launer London. Rumores diziam que a monarca possuía mais de 200 exemplares. Suas favoritas tinham alças maiores, permitindo que seus braços passassem facilmente quando fosse cumprimentar alguém.

Inauguração do Masp

Dona de todos os golfinhos

Em uma viagem ao Brasil, em 1968, a rainha e o príncipe Philip (1921-2021) estiveram em São Paulo e inauguraram a nova sede do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand -mais conhecido pelo acrônimo MASP-, na Avenida Paulista. Além disso, eles assistiram Pelé, 81, jogando no Maracanã, no Rio de Janeiro, e entregaram uma taça simbólica para o astro do futebol.

A monarca é proprietária de todos os golfinhos, esturjões (uma das mais antigas famílias de peixes ósseos existentes) e baleias que vivem nas águas do Reio Unido. Segundo um estatuto de 1324, válido até hoje, todas as criaturas marinhas são reconhecidas como "peixes reais". Além disso, ela também é dona de todos os cisnes brancos da Inglaterra.

Pombas de corrida

Imunidade soberana A rainha não podia ser processada nem presa. Caso a monarca tivesse cometido algum crime, devido à "imunidade soberana", os promotores poderiam ir atrás dela por exercer o poder executivo, porém os ministros que responderiam por ela.

Lutou na Segunda Guerra Mundial Elizabeth serviu durante a Segunda Guerra Mundial mais jovem. Em 1945, aos 18 anos, ela ingressou no Serviço Territorial Auxiliar feminino e treinou como motorista de caminhão e mecânica. Ela se tornou a única mulher da família real a entrar nas forças armadas, e foi por anos a única chefe de estado viva que serviu oficialmente no conflito.

Uma das primeiras a usar a internet

A monarca foi uma das primeiras pessoas a usar a internet. Em 1976, ela visitou um centro de pesquisas em telecomunicação em Malvern, no Reino Unido, em que se encontrava a primeira rede de computadores ARPANET. Elizabeth enviou um e-mail pela primeira vez. Seu usuário era HME2, sigla para "Majestade Elizabeth 2ª". Em 2009, ela entrou para o Twitter e em 2010 no Facebook. No ano de 2019, ela fez sua primeira publicação no Instagram.

Não precisava pagar impostos, mas pagava A rainha pagava voluntariamente impostos de renda e ganhos de capital desde o ano de 1992, mesmo não precisando prestar contas oficialmente.

Refeições com raio-X

O chef de cozinha galês Graham Tinsley, que cozinhou para a rainha Elizabeth 2ª em várias ocasiões, disse que já foi obrigado a fazer um raio-x das refeições dela antes de serem servidas em jantares oficiais. Além disso, ele revelou que toda a equipe de cozinha era obrigada a se encontrar em uma delegacia de polícia e pegar carona de motocicleta para o castelo, e em alguns banquetes os convidados tinham até codinomes por segurança.

(foto: Soraia Piva/EM/D.A press)

A rainha também era conhecida por sua paixão pelas pombas de corrida. Ela era dona de cerca de 200 aves, e se tornou embaixadora da Associação Real de Corridas de Pombas.