Bolsocover sobre semelhança com o presidente: 'muito orgulho'

Para o bolsonarista, é um grande orgulho ser parecido com o presidente (foto: Gladyston Rodrigues / D.A.Press )



Para o apoiador do Chefe do Excutivo é um grande “orgulho” ter semelhanças com o presidente “que ama muito”.



“Estou muito feliz de Estado de Minas.



Para o apoiador do Chefe do Excutivo é um grande “orgulho” ter semelhanças com o presidente “que ama muito”.“Estou muito feliz de estar aqui para dar apoio ao presidente para que ele faça o que for necessário para que a gente tenha liberdade”, disse em entrevista ao

O apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL) José Prado Ferreira, de 36 anos, fez uso das semelhanças com o Chefe do Executivo para se vestir como ele. Com o nome de “Bolsocover”, que une as palavras Bolso (de Bolsonaro) e cover (de imitação), o bolsonarista manifestou-se na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, nesta quarta-feira (7/9), a favor do presidente.