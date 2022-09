Saiba como foi o dia dos candidatos ao governo de Minas nesta terça (6)

Kalil, Zema e demais candidatos ao governo de Minas tiveram vários compromissos nesta terça-feira (6/9) (foto: Leandro Couri / Coligação Juntos pelo Povo de Minas Gerais/Gladyston Rodrigues/EM/DA. Press)

Candidatos ao governo de Minas Gerais realizaram uma série de compromissos nesta terça-feira (6/9), véspera do feriado nacional do Dia da Independência do Brasil. Confira abaixo a agenda dos políticos.

Romeu Zema (Novo)





Romeu Zema (Novo) participou de sabatina organizada pelos jornais Valor, O Globo e CBN. Na entrevista, o candidato à reeleição afirmou que nunca fez campanha com o presidente Jair Bolsonaro (PL).













"Governo Bolsonaro tem problemas? Tem. Pode ter corrupção? Pode, mas numa escala muito menor. E para mim não tem nada pior para um país do que a praga da corrupção. Para mim PT significa corrupção, significa atraso". Além disso, ele reconheceu que há corrupção na gestão de Bolsonaro , mas “em escala menor”. Zema comparou os 14 anos do PT no Palácio do Planalto ao atual presidente e afirmou que, para ele, “PT significa corrupção”."Governo Bolsonaro tem problemas? Tem. Pode ter corrupção? Pode, mas numa escala muito menor. E para mim não tem nada pior para um país do que a praga da corrupção. Para mim PT significa corrupção, significa atraso".

Alexandre Kalil (PSD)



Alexandre Kalil (PSD) deu uma palestra para alunos da Fumec e falou sobre educação em Minas. Ele criticou o fato de a Secretaria de Estado da Educação ter sido comandada por alguém que desconhece a realidade do estado, sobretudo em um período crítico como a pandemia, com sérios reflexos para o ensino.





“Somos hoje o 11º Estado do Brasil em escolas integrais, o último do Sudeste. As faculdades estaduais estão devastadas. Mas a secretária de Educação era uma carioca que agora pediu demissão, voltou para o Rio de Janeiro, e na pandemia ficou controlando a Educação do segundo Estado do país, inclusive maior do que o dela, do Rio de Janeiro, por telefone, no momento em que a Educação mais precisou de coordenação, que foi na pandemia”, declarou.





Kalil continuou: “Temos que entregar a educação para quem entende de pedagogia, de educação. Não é possível que aqui dentro da Fumec, dentro da PUC, da UFMG, não tenha ninguém nesse Estado que entenda de pedagogia, que tenha que trazer carioca para tomar conta da educação de Minas”.

Carlos Viana (PSD)



Carlos Viana (PL), que esteve em Montes Claros, no Norte de Minas, voltou a BH de manhã. À tarde ele teve reunião com lideranças políticas e movimentos conservadores para definir o ato de amanhã, 7 de setembro, no Feriado da Independência.

Marcus Pestana (PSDB)



ao lado de Bruno Miranda (PDT), candidato ao Senado. Em Pouso Alegre, os dois cumpriram agenda conjunta com o prefeito Coronel Dimas. Eles visitaram a Fundação de Ensino do Vale do Sapucaí (FUVS) e foram recebidos pelo diretor-executivo Igor Souza Nogueira Oshiro. Ainda na cidade, estiveram no Hospital das Clínicas Samuel Libânio e na Prefeitura Municipal. Marcus Pestana (PSDB) fez campanha no Sul de Minas ao lado de Bruno Miranda (PDT), candidato ao Senado. Em Pouso Alegre, os dois cumpriram agenda conjunta com o prefeito Coronel Dimas. Eles visitaram a Fundação de Ensino do Vale do Sapucaí (FUVS) e foram recebidos pelo diretor-executivo Igor Souza Nogueira Oshiro. Ainda na cidade, estiveram no Hospital das Clínicas Samuel Libânio e na Prefeitura Municipal.





Em Itajubá, na parte da tarde, Pestana visitou o Centro de Tecnologia da Incubadora de Empresas, instalada na Universidade Federal de Itajubá (Unifei). Ele foi recebido pelo diretor-geral da Associação Itajubense de Inovação e Empreendedorismo (Inovai), Maurício Bittencourt. Junto a Bruno, também marcou presença no Hospital Universitário.





O candidato destacou a importância do Centro de Tecnologia como referência no Estado para a geração de novos empregos e geração de renda a partir do desenvolvimento tecnológico. “O Sul de Minas é uma das regiões que mais geram empregos. O conhecimento atraiu para a região investimentos em pesquisas no desenvolvimento de novas tecnologias”, ressaltou.





“Temos que descobrir, enquanto governantes, cada vocação das diversas regiões de Minas para poder investir e dar força a essas iniciativas locais, gerando renda e novos empregos. Nosso Estado é uma central de otimismo. Eu saio daqui muito feliz e isso dá energia para a gente acreditar em Minas e no Brasil”, complementou.





À noite, Pestana e Bruno Miranda participam de ato político promovido pelo PDT. O encontro de mobilização ocorreu às 19h no auditório do Colégio Arnaldo.

Indira Xavier (UP)



Indira Xavier (UP) esteve em Itaúna, no Centro-Oeste de Minas. De manhã, ela distribuiu material de campanha e divulgou as propostas na Praça Doutor Augusto Gonçalves, no Centro. À tarde, visitou a Casa Socialista Irmã Benigna, no Bairro Morada Nova.





Posteriormente, Indira participou da programação da Rádio Clube. Às 16h30, esteve em compromisso com a vereadora Edenia Alcântara (PDT) em gabinete na Câmara Municipal. No início da noite, às 18h30, participou do Café com Política na Praça CELI.





Em conversa com populares, Indira ressaltou: "Minas não pode ficar refém de governos irresponsáveis, que somente beneficiam os ricos, enquanto hospitais, universidades e escolas estão sucateadas. O nosso governo, meu e de Edna, será um governo com a prioridade totalmente diferente dos atuais".

Lorene Figueiredo (Psol)



Lorene Figueiredo (Psol) protocolou uma representação no Ministério Público pedindo investigação da relação entre Romeu Zema e o empresário Salim Mattar, dono da Localiza.





A assessoria da candidata explicou que o "foco da investigação é a possível prática de abuso de poder econômico pelo atual governador, a partir de denúncia feita pela Revista Fórum, que trouxe à tona informações de acesso público, confirmando a doação de altos valores para financiamento da campanha de Zema à reeleição, feita pelo empresário."





No fim da tarde, às 16h, a candidata participou de campanha de rua com candidaturas do partido ao legislativo, no calçadão da rua Halfeld, em Juiz de Fora.



Renata Regina (PCB)



Renata Regina (PCB) esteve em uma oficina de produção de estandertes com a militância, às 14h. Já 19h30 participou de uma live com o canal "Olhar Inquieto" e 20h esteve no ensaio de bateria do bloco Poder Popular BH.

* Os candidatos Cabo Tristão (PMB), Lourdes Francisco (PCO) e Vanessa Portugal (PSTU) não enviaram a agenda do dia.

Agenda de quarta-feira (7/9) dos candidatos



Romeu Zema

O candidato à reeleição tem apenas uma entrevista para emissora de TV não especificada às 14h.



Alexandre Kalil

Alexandre Kalil terá gravações de campanha pela manhã. À tarde fará reuniões internas.

Carlos Viana

O feriado da Independência promete ser um pouco mais agitado para o senador Carlos Viana. Às 8h ele participa do Desfile Cívico Militar do dia da Pátria, na Avenida Afonso Pena, no Centro de BH.

Às 9h estará na inauguração do Comitê na capital mineira e sai em carreata na Rua Jacuí. Às 10h participará de ato cívico com movimentos conservadores na Praça da Liberdade.

Marcus Pestana

Marcus Pestana estará em Ouro Preto a partir das 9h para gravação do programa eleitoral. Além disso, ele fará encontros com apoiadores políticos na cidade.

Lorene Figueiredo

Lorene Figueiredo participa do evento Grito dos Excluídos, em Juiz de Fora, a partir das 8h. A atividade é uma manifestação simbólica contra a fome no viaduto em frente ao Shopping Independência. No restante do dia, a candidata participa de gravações do jingle da campanha e de programa de TV para a propaganda eleitoral gratuita.

Lourdes Francisco

Loudes Francisco participará do "Grito dos Excluídos", pela manhã no Bairro Lagoinha, além de fazer campanha boca a boca e com panfletagem.

Renata Regina

A agenda de Renata Regina para este feriado se inicia às 9h, no "Grito dos Excluídos", no Bairro Lagoinha, em BH. Às 15h ela visita apoiadores no Bairro Glória e às 20h viaja para Juiz de Fora.