Taurus faz promoção de armas em comemoração ao 7 de Setembro

Fabricante de armas Taurus lança coleção em "comemoração aos 200 anos da Independência do Brasil" (foto: Reprodução)

A fabricante de armas Taurus está fazendo uma promoção para compras de fuzis e carabinas. A ação faz parte da Semana Brasil, uma tentativa de aumentar o comércio nesta época do ano, criada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2019.Entre os itens ofertados estão um Fuzil T4 calibre 5.56 NATO, com capacidade de 30 tiros, semi-automático, e uma carabina CT9 calibre 9 mm, também com capacidade para 30 disparos.Além desses itens, há uma série de armas "para celebrar os 200 anos da Independência do Brasil". Elas fazem parte da Coleção Taurus Independência, que será lançada no dia 7 de setembro, e possuem gravadas a frase "já raiou a liberdade no horizonte do Brasil".O número de armas de fogo nas mãos de caçadores, atiradores e colecionadores, os CACs, chegou a um milhão em julho deste ano.Nesta segunda-feira (5/9), o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, determinou restrições para o número de armas e munições que podem ser obtidas pelas categorias.A medida foi vista pelos bolsonaristas como uma forma de provocação, pois esta é uma das principais bandeiras do candidato à reeleição.