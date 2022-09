Confira como foi o dia dos candidatos ao governo de Minas neste domingo (4)

Alexandre Kalil (PSD) cumpriu agenda de campanha no Aglomerado Santa Lúcia e no Morro do Papagaio, na região centro-sul da capital (foto: João Castilho/Coligação Juntos pelo Povo de Minas Gerais) O candidato ao governo de Minas Alexandre Kalil (PSD), neste domingo (04/09), cumpriu agenda de campanha em Belo Horizonte. O candidato participou de uma caminhada na parte da manhã pelo Aglomerado Santa Lúcia e pelo Morro do Papagaio, na região centro-sul da capital.





O ex-prefeito de Belo Horizonte aproveitou o evento para questionar as pesquisas de intenção de voto para o governo do estado. De acordo com o levantamento da F5, divulgado com exclusividade pelo Estado de Minas na última sexta-feira (02/09), o atual governador, Romeu Zema (Novo), soma 47,8% das intenções de voto. Kalil aparece como segundo colocado, com 30,9%.





Kalil apontou divergências entre as pesquisas divulgadas na última semana e afirmou estar tranquilo com o resultado das eleições de outubro.





“Estou muito tranquilo, até porque os números estão muito discrepantes um do outro. Então, qual que está certo? Essa é a dúvida. Tem muita pesquisa, é uma a cada dia e dando variação de 20%. Não é de 2%, de 5%. É de 20%. Então nós estamos muito tranquilos, nós vamos seguir o meu caminho”, ressaltou.





O candidato ao governo de Minas, pelo PSDB, Marcus Pestana dedicou o domingo para gravar conteúdos para o programa eleitoral.





O senador e candidato ao Palácio Tiradentes, Carlos Viana (PL), participa de reuniões com a coordenação de campanha e com um partido político, cuja sigla não foi divulgada, na parte da tarde.





Indira Xavier, candidata ao governo do Estado pela Unidade Popular (UP), visitou cidade de Itabirito, na parte da manhã, onde se encontrou com empregados da mineradora Vale S.A. Indira ainda participa do lançamento da candidatura de Thomás Toledo (UP) para deputado estadual.





Lorene Figueiredo, candidata do PSOL, teve agenda no bairro Glória, na manhã deste domingo, para prestigiar a atividade de campanha da co-vereadora de BH e candidata a deputada estadual pelo PSOL, Cida Falabella, no evento Arte, Política e Crianças. À tarde, a professora segue para o Parque Municipal, a partir das 14h, para acompanhar o Festival da Amazônia Serra do Curral, evento integrante da programação da Virada Cultural, panfletando junto a campanha da vereadora de Belo Horizonte e candidata a deputada federal pelo PSOL, Iza Lourença.





Renata Regina (PCB) fez panfletagem no centro de Belo Horizonte durante a Virada Cultural e durante a tarde tem reunião com a equipe de comunicação da campanha.





Vanessa Portugal (PSTU) fez panfletagem no bairro Alterosa, em Betim, durante a manhã deste domingo e, à tarde, visita a feira do bairro Ipitanga, em Belo Horizonte.





A candidata ao governo de Minas Lourdes Francisco (PCO) foi à Feira Hippie em Belo Horizonte na parte da manhã.





Romeu Zema (Novo) e Cabo Tristão (PMB) não divulgaram a agenda deste domingo.