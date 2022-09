Candidato a governo do Piauí tem fala racista durante sabatina

Meio Norte, na noite dessa quarta-feira (31/8). Ao responder sobre questões de inclusão para as minorias, o candidato disse que a jornalista era "quase negra", mas era "uma pessoa inteligente". O candidato ao governo do Piauí Sílvio Mendes, pelo partido União Brasil, deu uma resposta com viés racista a uma das jornalistas durante a sabatina do jornal, na noite dessa quarta-feira (31/8). Ao responder sobre questões de inclusão para as minorias, o candidato disse que a jornalista era "quase negra", mas era "uma pessoa inteligente".









Na internet, o comentário foi visto como racista. Em nota, a assessoria do candidato afirmou que eles são amigos há um longo período e se desculpou pelo ocorrido.

Confira a íntegra:





Devido a repercussão em torno de um trecho da entrevista do candidato a governador Sílvio Mendes à TV Meio Norte, esclarece-se:





Sílvio tem profunda admiração, respeito e carinho à jornalista Katya Dangeles, quem considera uma amiga desde os tempos que ela trabalhava no jornal Diário do Povo cobrindo matérias políticas quando ele era prefeito de Teresina. Após a entrevista, Silvio entrou em contato com Katya e pediu suas sinceras desculpas, reconhecendo o erro.