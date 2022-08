Diminui número de eleitores que associam Bolsonaro a aumento do auxílio

58% dos entrevistados acreditam que Bolsonaro é responsável pelo aumento do auxílio (foto: Júlio Dutra/Ministério da Cidadania)

De acordo com o novo levantamento do Genial/Quaest, divulgado nesta quarta-feira (31/8), 51% dos entrevistados acreditam que o presidente Jair Bolsonaro (PL) é responsável pelo aumento do auxílio. Na última pesquisa, divulgada no dia 17 de agosto, o índice era de 58%.