Eleitor tem mais medo da reeleição de Bolsonaro do que da volta do PT

Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL (foto: Reprodução/AFP) Novo levantamento do Genial/Quaest, divulgado nesta quarta-feira (31/8), mostra que os eleitores têm mais medo da reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL), do que da volta do PT ao cargo - partido do principal adversário de Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva.









Lula à frente de Bolsonaro





A pesquisa divulgada hoje também aponta que Lula tem 44% das intenções de voto na corrida ao Palácio do Planalto, contra 32% do presidente Jair Bolsonaro





Ciro Gomes (PDT) está em terceiro lugar com 8%. Em seguida, aparece a senadora Simone Tebet (MDB), com 3%. Vera Lúcia (PSTU) e Pablo Marçal (Pros) têm 1%. Os outros candidatos não pontuaram.





Esta é a primeira pesquisa Genial/Quest após as sabatinas dos candidatos no Jornal Nacional da TV Globo, início da propaganda eleitoral gratuita e do debate com os presidenciáveis realizado nos estúdios da TV Bandeirantes.





O estudo ouviu 2 mil pessoas maiores de 16 anos entre os dias 25 e 28 de agosto em todos os estados brasileiros. A margem de erro é de 2%, para cima ou para baixo, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-00585/2022.



*Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais