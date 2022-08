Eunício ataca Ciro: 'Coronelzinho decadente, mentiroso e dissimulado'

Eunício (a esquerda) e Ciro Gomes (a direita) (foto: Reprodução/Agência Brasil/AFP) O ex-presidente do Senado Eunício Oliveira (MDB) usou as redes sociais, na noite dessa terça-feira (30/8), para atacar o candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PTB). Em seu Twitter, Eunício chamou o petebista de "coronelzinho político decadente (...), mentiroso e dissimulado''.









O emedebista também atacou a gestão de Ciro quando foi governador do estado do Ceará, acusando o presidenciável de receber propina para liberar o Fundo de Desenvolvimento Industrial.

"Ciro Gomes, eu não devo nada à Justiça. Quem foi que a PF acordou de madrugada para fazer busca e apreensão sobre pagamentos de R$ 11 mi em propinas durante as obras de reforma da Arena Castelão disfarçados de doações eleitorais?", disse.





"E a licitação da Ponte Estaiada, que o MP do CE pediu a anulação por prejuízos ao Erário. Tem gente séria no Ceará que garante que isso rendeu uma boa mala de dinheiro entregue em mãos, dentro de uma Topic", escreveu em outra publicação.

Ordem de despejo





Eunício ainda alegou que Ciro teve que vender o próprio apartamento para pagar dívidas à Justiça e, em tom de ataque, disse que comprou o imóvel do petebista. "Vc mora lá e tem vida nababesca, com dinheiro do Fdo Partidário [fundo partidário], mas não paga aluguel, entrarei com uma ordem de despejo. Ciro, vc é um coronelzinho político decadente de meia pataca, mentiroso e dissimulado", disparou.

Ciro, vc vendeu seu apt para pagar dívidas com a Justiça e eu comprei. Vc mora lá e tem vida nababesca, com dinheiro do Fdo Partidário, mas não paga aluguel, entrarei com uma ordem de despejo. Ciro, vc é um coronelzinho político decadente de meia pataca, mentiroso e dissimulado. %u2014 Eunício Oliveira (@Eunicio) August 31, 2022

Brigas





O atrito entre Ciro Gomes e Eunício não é de agora. De acordo com a revista Veja, recentemente Ciro Gomes foi condenado pela Justiça do Ceará a pagar R$ 20 mil por danos morais a Eunício. Ainda segundo a revista, no ano passado, o presidenciável foi condenado a pagar R$ 100 mil por acusar o emedebista de corrupção e outros R$ 8 mil por ofendê-lo.