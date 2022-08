Felipe Neto para bolsonaristas: 'Estão desesperados'

Felipe Neto é crítico ferrenho de Jair Bolsonaro e alvo de bolsonaristas (foto: Instagram / reprodução)

Após declarar que irá votar no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o influenciador Felipe Neto publicou um vídeo em que relata que tem sido alvo de bolsonaristas. No vídeo, publicado nessa terça-feira (30/8), ele diz que apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) resgataram vídeos antigos em que ele critica Lula e o PT.

“A máquina bolsonarista está a toda comigo”, começa. Em seguida, ele explica que, até 2017, “odiava o Lula”, mas que mudou de ideia posteriormente. “Teci muitos xingamentos, muitas ofensas ao Lula, ao PT e à Dilma e eles nunca me perseguiram”, afirmou, comparando o comportamento de apoiadores petistas e bolsonaristas.

Felipe Neto afirma que a mudança de posicionamento político aconteceu após estudar a Operação Lava-Jato, o impeachment de Dilma Rousseff (PT) e a prisão de Lula. Em seguida, ele esclareceu que, apesar de votar no candidato petista, não é petista e possui críticas ao partido.





Ainda na publicação dessa terça-feira nas redes sociais, Neto resgata um vídeo antigo em que Bolsonaro declara voto em Lula no segundo turno das eleições, contra Fernando Henrique Cardoso (PSDB), na década de 1990. “Por que o Bolsonaro pode mudar de ideia e os outros não? Quem usa vídeos antigos para tentar provar alguma coisa está desesperado. E vocês bolsonaristas estão desesperados. Vocês vão perder”, finalizou o influenciador.

Eles estão desesperados resgatando meus vídeos do passado anti-PT.



Vamos mostrar o passado deles.



E tem mto mais coisa pra mostrar... pic.twitter.com/e7OOjkzC5M %u2014 Felipe Neto %uD83E%uDD89 (@felipeneto) August 31, 2022

Trechos anti-PT resgatados

Em uma busca com o termo “Felipe Neto” no Twitter é possível encontrar diversas postagens em que bolsonaristas usam vídeos do influenciador.



Em um dos vídeos resgatados, de 2017, Felipe Neto diz que não votaria no Lula “contra qualquer candidato, sob qualquer hipótese”. A justificativa é que, “por princípio, não voto em corrupto”.



Em seguida, o trecho mostra Felipe Neto dizendo que votaria em Bolsonaro, mesmo que ele represente coisas que ele é contra. O tweet, com quase 7 mil likes, questiona o que mudou no posicionamento do influenciador.



Em 2017, Felipe Neto dizia que votar no Lula em qualquer circunstância era absurdo porque, por princípio, ele não vota em corrupto. O que mudou? %uD83E%uDD14 pic.twitter.com/J51fy209RH %u2014 Renata Barreto (@renatajbarreto) August 29, 2022

Em outro trecho, Felipe Neto xinga Lula: “você é um corrupto de merd*”. O vídeo foi publicado no canal “Não faz sentido” e, comparando imagens do cenário, remetem ao período de 2010 e 2012.

Pela primeira vez eu concordo com Felipe Neto %uD83D%uDE02%uD83E%uDD23 pic.twitter.com/c0tVMWGdnZ %u2014 Olimpio Araujo Junior - Mundo Polarizado (@olimpioaraujojr) August 27, 2022

Desde as eleições 2018, Felipe é crítico de Bolsonaro e seus apoiadores, sendo alvo frequente de ataques e fake news.