Pesquisa CNT/MDA: 44% das mulheres votam em Lula; 30% em Bolsonaro

Candidato lidera entre o público feminino e masculino (foto: Reprodução/AFP)

Novo levantamento do Instituto MDA Pesquisa, encomendado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), divulgada nesta terça-feira (30/8), aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 44% das intenções de voto do público feminino, contra 30% do presidente Jair Bolsonaro (PL).