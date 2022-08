Fátima Bernardes sobre ataque de Bolsonaro a Vera: 'Não foi a primeira vez'

Jornalista usou as redes sociais para demonstrar solidariedade (foto: Reprodução/TV Globo/AFP) A jornalista Fátima Bernardes usou as redes sociais, na noite desse domingo (28/8), para demonstrar solidariedade à jornalista Vera Magalhães, da TV Cultura, que foi atacada pelo presidente Jair Bolsonaro, no debate na Band. Nas redes, Fátima afirmou que não foi a primeira vez que o Chefe do Executivo "atacou" uma mulher jornalista.









A jornalista Sandra Annenberg também usou as redes sociais para demonstrar apoio a Vera. "Faço minhas as suas palavras, @fbbreal. Não podemos mais permitir misoginia seja onde for. Não vamos nos intimidar, mulheres são a maioria da população brasileira. Somos fortes! @veramagalhaes minha solidariedade", escreveu.

Ataque à Vera Magalhães





Após ser questionado pela jornalista Vera sobre a cobertura vacinal no Brasil, o presidente perdeu a paciência e atacou a jornalista.

"Vera não podia esperar outra coisa de você. Acho que você dorme pensando em mim. Deve ter alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido em um debate. Uma vergonha para o jornalismo brasileiro", disse Bolsonaro.