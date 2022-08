Tebet no Jornal Nacional: 'Quem mais paga imposto no Brasil é o pobre'

Simone Tebet (MDB) foi a última presidenciável sabatinada pelo Jornal Nacional (foto: Reprodução)

A candidata à presidência Simone Tebet (MDB) disse, durante entrevista ao "Jornal Nacional", da, nesta sexta-feira (26/8), que a reforma tributária mais importante a ser feita no Brasil é a sobre o consumo.



"Quem mais paga imposto no Brasil é o pobre", afirmou a candidata. "O pobre deixa pouco mais da metade do salário dele no supermercado", completou.





A proposta de reforma sobre consumo está pronta para ser votada pelo Congresso Nacional, mas não foi pra frente por vontade do presidente Jair Bolsonaro (PL), segundo Tebet

A candidata se posicionou favorável à "taxação de lucros e dividendos", afirmando que seus economistas estão buscando viabilizar esse projeto.



"Temos que fazer a classe média não pagar o imposto de renda", afirmou Tebet, que destacou que a intenção, para não perder arrecadação, é desonerar quem recebe menos e aumentar a taxação de quem é mais rico.

Simone Tebet encerra a série de sabatinas feitas pelo períodico televisivo com os candidatos ao Palácio do Planalto. Bolsonaro foi o primeiro entrevistado na segunda-feira (22/8); seguido de Ciro Gomes (PDT) na terça (23/8); e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na quinta (25/8)