Tebet desmente fisiologismo no MDB: 'É um partido ético'

Senadora Simone Tebet (MDB) é a quarta candidata a ser entrevistada no "Jornal Nacional" (foto: Reprodução/Globoplay) A senadora e candidata à presidência Simone Tebet (MDB) admitiu que houve corrupção dentro de seu partido, mas desmentiu o fisiologismo atualmente. Durante entrevista no “Jornal Nacional”, nesta sexta-feira (26/8), ela apontou que é uma sigla “ética”.









“Aprendi dentro de casa a ter coragem, espírito público e vontade de servir. O MDB vem da base, é o partido que tem o maior número de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e vereadoras. É um partido ético que tem, sim, uma meia dúzia que esteve envolvido no passado no escândalo do Petrolão, do PT, e que não estão mais conosco”, acrescentou.





Sabatina no "Jornal Nacional"

A senadora Simone Tebet é a quarta candidata à presidência nas eleições deste ano a participar de uma série de entrevistas feitas pelo "Jornal Nacional". O presidente Jair Bolsonaro (PL) abriu as sabatinas na segunda-feira (22/8), e, em seguida, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) esteve nos estúdios na terça-feira (23/8).





Já na quarta-feira (26/8), o programa estava reservado para André Janones (Avante), que desistiu da candidatura para apoiar Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto o petista foi o terceiro entrevistado, nessa quinta-feira (25/8).





As entrevistas duraram 40 minutos e foram conduzidas por William Bonner e Renata Vasconcellos.