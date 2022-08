Simone Tebet promete a construção de um milhão de casas

Para Simone Tebet, 'a casa (própria) é a porta de entrada da cidadania' (foto: Sergio LIMA / AFP)













"Hoje os conjuntos habitacionais vêm com energia, eles vêm com asfalto, eles vêm com drenagem, eles estão próximos dos instrumentos que são creches, escolas e postos de saúde. E nós vamos, num compromisso muito bem organizado, construir um milhão de casas da faixa 1 [menor renda], R$ 250 mil por ano nos quatro anos", afirmou, ainda, a candidata a jornalistas ao final do evento.

Criação do programa "Poupança Jovem"

Em seu discurso, Tebet tratou de outras propostas contidas no programa de governo. Na educação, a senadora prevê reforço escolar para crianças prejudicadas durante a pandemia da COVID-19 e a criação do programa "Poupança Jovem", no qual estudantes do ensino médio terão direito a uma poupança com depósitos anuais e o valor poderá ser sacado após o término dos três anos.

No setor habitacional, além da construção de imóveis, a candidata promete realizar regularização fundiária, especialmente em áreas urbanas, locação social, compra de unidades prontas para morar e o aproveitamento de imóveis ociosos nos grandes centros urbanos.





"Estaremos apresentando propostas factíveis, possíveis, sem cometer jamais estelionato eleitoral, que é prometer aquilo que não se pode cumprir", disse Simone Tebet. Amanhã (22/8), a candidata visita o Paraná, e terá agenda durante essa semana no interior de São Paulo e no Rio de Janeiro.

