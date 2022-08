Simone Tebet: 'Tinha dúvidas se uma chapa 100% feminina seria aceita'

No discurso que fez no evento, Simone Tebet agradeceu aos homens que fizeram parte de sua vida política e que a fizeram chegar até lá (foto: Foto: Roque de Sá/Agência Senado) O evento que marcou o anúncio da candidatura da senadora Mara Gabrilli (PSDB) como vice-presidente da chapa com Simone Tebet (MDB) ressaltou o fato de as candidatas formarem a primeira chapa feminina com uma pessoa com deficiência física. Porém, Tebet admitiu que não confiava que a união vingaria.





“Tinha dúvida se uma chapa 100% feminina seria aceita. Ainda bem que as pesquisas mostraram que homens e mulheres estão prontos para votar nessa chapa. E Mara, num sorriso aberto, nessa generosidade de quem ama o Brasil, disse: ‘Simone, como vai ser bom falar para o Brasil sobre a nossa luta’”, ressaltou Tebet.

A emedebista tinha preferência por um candidato homem. Tasso Jereissati (PSDB) era a sua primeira opção para formar a chapa da federação entre MDB-PSBD, mas o senador decidiu por não entrar na disputa. A senadora Eliziane Gama (Cidadania) também foi citada para o cargo, mas Tebet escolheu Mara Gabrilli.





Durante o seu discurso, a senadora ponderou que a chapa é 100% feminina, mas que irá representar homens também. De acordo com a candidata, a chapa dará voz às mães que precisam dar o que comer aos filhos e aos pais que, envergonhados, não conseguem suprir sua família.

Na ocasião, Baleia Rossi (Presidente Nacional do MDB), Bruno Araújo (Presidente Nacional do PSDB), Roberto Freire (Presidente Nacional do Cidadania), senador Tasso Jereissati (PSDB/CE) e o senador José Serra (PSDB/SP) discursaram antes das duas candidatas, que foram as únicas mulheres a falarem no evento.