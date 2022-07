Simone Tebet: judicialização 'não atrapalha' candidatura à presidência

Simone Tebet (MDB-MS) afirma que as discordâncias do seu partido serão resolvidas internamente (foto: Roque de Sá/Agência Senado)

O MDB irá responder ao TSE a ação apresentada pelo emedebista alagoano Hugo Caju. A assessoria jurídica do partido tem plena convicção de êxito. O MDB confia na segurança do sistema eletrônico de votação, aliás como a maioria dos brasileiros. %u2014 MDB Nacional (@MDB_Nacional) July 25, 2022

MDB nacional contestará judicialização

A senadora e pré-candidata ao Planalto Simone Tebet (MDB) afirmou nesta segunda-feira (25/7) que a judicialização da convenção que oficializará sua candidatura "não atrapalha" e que as divergências entre alas do seu partido serão resolvidas internamente."Não atrapalha. É um direito que assiste ao filiado, mas as questões do partido a gente resolve dentro do partido. Inclusive aqueles que entendem que deveria se caminhar no primeiro turno já com o presidente [Luiz Inácio] Lula [da Silva] (PT) já declararam mesmo nesse final de tarde dizendo o seguinte: 'olha, mas judicializar não. Esse é um problema interno. Quem manda nos partidos, quem decide internamente é o próprio partido'", disse a senadora, em sabatina organizada pela Globonews.Nesta segunda (25/7), o emedebista Hugo Wanderley Caju, delegado da convenção e filiado à sigla pelo Alagoas, entrou com uma representação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para suspender o evento marcado para a próxima quarta-feira (27/7). Caju defende que a realização da convenção de forma virtual é uma grave irregularidade e prejudica o sigilo de voto.O diretório nacional do partido, por sua vez, respondeu nas redes sociais que contestará a ação. "A assessoria jurídica do partido tem plena convicção de êxito. O MDB confia na segurança do sistema eletrônico de votação, aliás como a maioria dos brasileiros", disse a legenda em sua conta no Twitter.



Regionalidade

Questionada sobre a falta de coesão do MDB, Tebet enxergou com naturalidade. "Não há novidade nisso. Estamos falando do maior partido do Brasil, o mais democrático, que sabe respeitar as regionalidades de cada partido. Quando eu fui escolhida para ser pré-candidata, eu fui chamada pelo meu partido para ser pré-candidata, veio isso de um movimento da base, dos filiados, dos núcleos", disse Tebet."Eles todos me procuraram para dizer o seguinte: há uma importância muito, não só simbólica, mas fundamental, do MDB se posicionar nesse momento de crise que o Brasil vive e de tantos retrocessos".