Equipe de Zema omite 'Kalil' no endereço do lançamento de campanha

Zema omite nome de endereço na campanha para evitar citar Kalil (foto: Jair Amaral/Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O governador Romeu Zema (Novo) lançará sua campanha às eleições deste ano neste sábado (26/8), no Praia BH. No entanto, um detalhe no aviso de pauta à imprensa chamou atenção. A equipe do chefe do Executivo estadual omitiu parte do endereço, que, por coincidência, tem o sobrenome do principal concorrente na disputa ao pleito, Alexandre Kalil (PSD).