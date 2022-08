Pesquisa AtlasIntel: Bolsonaro lidera em três das cinco regiões do Brasil

Bolsonaro leva vantagem sobre Lula no Sul, Sudeste e Centro-Oeste (foto: Evaristo Sá/AFP; Ricardo Stuckert/Divulgação)



Pesquisa encomendada pela consultoria Arko Advice ao Instituto AtlasIntel, divulgada nesta quinta-feira (25/8), mostra que o presidente Jair Bolsonaro lidera as intenções de voto para a Presidência da República no Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Enquanto isso, Lula leva a melhor no Nordeste e Norte do país.

No Sudeste, Bolsonaro leva pequena vantagem sobre o candidato do PT, com 42,7% das intenções. Lula tem 40%. Ciro Gomes (PDT) tem 6,7% e Simone Tebet (MDB), 6,2%.

Já no Centro-Oeste, a vantagem do presidente é de 3,3 pontos percentuais: 45,9% contra 42,6%. Ciro tem 4,9%, enquanto Simone Tebet aparece com 3,5%.





Entre os eleitores do Sul, Bolsonaro aparece com 47,5%, contra 39,8% de Lula. Ciro tem 5,3% das intenções e Simone Tebet obteve 1,8%.





A vantagem de Lula na pesquisa a nível nacional é expressada pela boa diferença sobre Bolsonaro no Nordeste e no Norte. Entre os nordestinos, o petista obteve 60,6% das intenções, contra 25,1% de Bolsonaro. Ciro Gomes, nascido no Ceará, teve apenas 7,2% das intenções. Simone conseguiu apenas 1,1%.





No Norte, o candidato do PT apareceu com 50,7% das intenções, enquanto Bolsonaro teve 36,7%. Ciro apareceu com 5,8% e Simone Tebet, 1,8%.



Pesquisa nacional

Com comparativo com os dados divulgados em julho, Lula avançou 2,7 pontos percentuais, mas está aquém do levantamento divulgado em março, quando contava com 49% do eleitorado.

Segundo turno





Numa eventual disputa de segundo turno, Lula também venceria Bolsonaro. Ele obteve 51,8% das intenções, contra 40,8% do atual presidente, enquanto 7,4% são votos brancos, nulos e ou de eleitores indecisos.

A pesquisa ouviu 7.475 eleitores em 2013 municípios de todo o país entre sábado (20/8) e quarta-feira (24/8). O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00848/2022. O nível de confiança é de 95%. A margem de erro é de 1 ponto percentual.