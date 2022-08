Parceria entre ALMG e TRE-MG é 'celebração à democracia'

Maurício Soares e Agostinho Patrus durante assinatura do termo de compromisso entre TRE-MG e ALMG (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press) De olho nas eleições de outubro de 2022, Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) assinaram na manhã desta quinta-feira (25/08), termo de cooperação entre as instituições.





O termo trata de "ações conjuntas em prol do voto informado aos eleitores, com foco no enfrentamento à desinformação relacionada ao processo eleitoral". Tanto TRE-MG quanto ALMG atuarão, especialmente, com informações relacionadas ao processo eleitoral em si e desmentindo possíveis materiais falsos que estejam em circulação.





A ALMG também conta com um fator prático, já que vários parlamentares tentarão reeleição. Patrus classificou como "fundamental" a importância dos deputados para ajudar na garantia da lisura e da credibilidade do processo eleitoral.

Os presidentes de ambos os órgãos exaltaram a democracia com após a assinatura do acordo de cooperação.









O presidente do TRE-MG também destacou o combate à desinformação no período eleitoral. "Estar aqui efetivando essa parceria em prol da democracia e contra a desinformação mostra que estamos atuando em conjunto para que as eleições sejam marcadas pela estabilidade institucional, que é exatamente o que todos nós queremos".





"É um momento de reafirmarmos a democracia. De reafirmarmos a certeza que a Corte, que a Justiça Eleitoral de Minas Gerais terá toda a capacidade de levar adiante as nossas eleições, e não é um serviço pequeno", afirmou o deputado estadual Agostinho Patrus (PSD), presidente da ALMG.





"Afinal de contas, são 853 municípios, 16 milhões de mineiros que estarão indo às urnas dentro dos próximos 40 dias" completou o parlamentar, que não tentará reeleição no pleito deste ano pois visa ocupar uma cadeira no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG).





Eleições gerais de 2022





O pleito deste ano vai eleger: presidente da República; governadores; senadores; deputados federais; e deputados estaduais.





Jair Bolsonaro (PL), Lula (PT), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Felipe d'Ávila (Novo), Vera (PSTU), Pablo Marçal (Pros), Sofia Manzano (PCB), Léo Péricles (UP), Constituinte Eymael (DC) e Roberto Jefferson (PTB) são nomes que se colocam como candidatos à Presidência da República.





Para o Governo de Minas, Zema (Novo), Kalil (PSD), Carlos Viana (PL), Marcus Pestana (PSDB), Lorene Figueiredo (Psol), Renata Regina (PCB), Vanessa Portugal (PSTU), Indira Xavier (UP), Lourdes Francisco (PCO) e Cabo Tristão (PMB) estão na disputa.





Já ao Senado, Alexandre Silveira (PSD), Marcelo Aro (PP), Cleitinho (PSC), Bruno Miranda (PDT), Sara Azevedo (Psol), Dirlene Marques (PSTU), Naomi de Almeida (PCO), Pastor Altamiro Alves (PTB) e Irani Gomes (PRTB) são nomes na disputa por Minas.

As eleições acontecem em 2 de outubro. Caso necessário segundo turno, válido para presidente e governador, ele ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.





Minas Gerais tem o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, com 16.290.870 eleitores segundo o TRE-MG. O estado fica atrás somente de São Paulo, com 34.667.793.