Bolsonaro volta associar Lula ao PCC nas redes sociais

Jair Bolsonaro vem usando as redes para atacar o ex-presidente Lula (foto: Alan Santos/PR) O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, usou as redes sociais, nesta quarta-feira (24/8), para associar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato ao Planalto, à organização criminosa PCC.





A declaração foi dada depois que a ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Maria Cláudia Bucchianeri negou o pedido do PT para que Bolsonaro retirasse três postagens sobre o assunto.





“É simples: não sou eu, mas o próprio crime organizado que demonstra enxergar o PT como aliado ao reclamar do meu governo, que tem quebrado recordes de apreensão de drogas e prejuízos às facções, e admitir ter saudades dos diálogos cabulosos com os petistas. Resolvam com o PCC!", afirmou o presidente no post.