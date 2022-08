Empresários bolsonaristas trocavam mensagens com Augusto Aras

A informação é do site JOTA apurada com fontes da PF, do Ministério Público Federal (MPF) e do Supremo Tribunal Federal (STF) (foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF) A Polícia Federal (PF) apreendeu, nessa terça-feira (23/8), celulares que tinham uma troca de mensagens entre o procurador-geral da República (PGR), Augusto Aras, e empresários bolsonaristas, suspeitos de articular um golpe de Estado caso o ex-presidente Lula (PT) fosse eleito.





A informação é do site JOTA apurada com fontes da PF, do Ministério Público Federal (MPF) e do Supremo Tribunal Federal (STF). As mensagens, que ainda são mantidas sob sigilo, conteriam críticas à atuação do ministro do STF Alexandre de Moraes e também comentários sobre a candidatura de Jair Bolsonaro (PL).





Aras foi indicado por Bolsonaro para o cargo, em 2021, sem que estivesse na lista tríplice do Ministério Público. A indicação do PGR é prerrogativa do presidente, mas cabe ao Senado sabatinar o indicado e, em seguida, aprovar ou rejeitar a nomeação. Além de PGR, Aras também é procurador-geral eleitoral.





Em nota, a assessoria de Aras, disse que o procurador-geral tem amigos e conhecidos no mundo empresarial e, por isso, há trocas de mensagens entre eles. O texto também afirma que as conversas do procurador-geral com um dos empresários, que é alvo da investigação da PF, são apenas comentários “superficiais”.