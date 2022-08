Busca e apreensão da PF: quem são os empresários bolsonaristas pró-golpe

Empresários bolsonaristas querem manter presidente no poder caso Lula vença as eleições, em outubro

São eles: Luciano Hang, José Isaac Peres, Afrânio Barreira, Marco Aurélio Raymundo, Meyer Nigri, André Tissot e Ivan Wrobel e José Koury.

Ele deferiu a petição do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) sobre os empresários bolsonaristas, que teriam defendido o golpe em um grupo no WhatsApp.

Luciano Hang (Havan)

É co-fundador e proprietário da Havan, uma das maiores redes do setor varejista brasileiro. Tem 59 anos e nasceu em Brusque, no interior de Santa Catarina. Tem um patrimônio líquido de US$ 4,8 bilhões, o décimo maior do Brasil, de acordo com a Forbes.

José Isaac Peres (Multiplan)

É economista e fundador do grupo Multiplan, que constrói e administra shoppings centers. Na capital mineira, são três unidades: BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi. José tem 82 anos e nasceu na capital do Rio de Janeiro. É um dos 62 brasileiros com mais de US$ 1 bilhão em 2022, segundo o ranking anual da Forbes.

Afrânio Barreira (Coco Bambu)

É engenheiro e proprietário do Grupo Coco Bambu, uma rede de restaurantes a la carte fundada por ele e a esposa, em 2001. Das 64 unidades, quatro ficam em Belo Horizonte e uma em Uberlândia. Afrânio tem 65 anos e é natural do Ceará.

Marco Aurélio Raymundo (Mormai)

É médico e criador da marca Mormaii, que vende roupas, artigos de surfe e outros produtos. Tem 73 anos e nasceu em Guaíba, no Rio Grande do Sul.

Meyer Nigri (Tecnisa)

Engenheiro e fundador da Tecnisa, empresa que atua no setor de incorporação, construção e vendas desde a década de 70. Tem 66 anos.

André Tissot (Sierra Móveis)

Fundou, em 1990, a Sierra Móveis, empresa especializada na venda de móveis de luxo. Tem sede em Gramado, no Rio Grande do Sul.

Ivan Wrobel (W3 Engenharia)

É proprietário da W3 Engenharia, uma construtora de edifícios comerciais e residenciais fundada na década de 70 e com foco no Rio de Janeiro.