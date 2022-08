Após Anitta aprovar novo jingle de Lula, campanha 'pede' remix da música

Anitta (foto) declarou voto em Lula na eleição presidencial deste ano (foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

Sensacional hahahhaha %u2014 Anitta (@Anitta) August 20, 2022

Lula também aposta em releitura de canção de 1989

A cantora Anitta gostou da nova canção preparada para embalar as atividades da campanha presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No Twitter, a artista elogiou a música, feita em ritmo de "piseiro" e com clipe recheado de coreografias."Sensacional", disse Anitta, ontem, em tuíte acompanhado por risadas. A campanha de Lula, então, fez um pedido: "Aguardando o remix".A canção foi apresentada durante o comício que Lula fez no Vale do Anhangabaú, em São Paulo (SP) . Ao lado dele, estiveram Fernando Haddad (PT), candidato ao governo local, e Márcio França (PSB), que tenta vaga no Senado.No mês passado, Anitta declarou apoio a Lula, mas depois pediu que candidatos do PT não utilizassem a imagem dela para fins eleitorais "Atenção candidatos do PT, atenção partido PT. Eu não sou uma apoiadora do PT e não sou petista. Não autorizo o uso da minha imagem para promover este partido e seus candidatos. Minha escolha nessas eleições foi de trazer engajamento e mídia para a pessoa que tem maior chances de vencer Voldemort", postou, em menção ao presidente Jair Bolsonaro (PL).A equipe de Lula aposta, também, em outro jingle, adaptado da música lançada para a primeira participação dele na disputa presidencial, em 1989. A letra, batizada "Sem medo de ser feliz", vem sendo entoada nos comícios do ex-presidente Brasil afora.