Lula parabeniza ex-BBB Gleici por filme que arrebatou o Festival de Gramado

Gleici (ao lado de Lula) esteve, com os ex-BBBs João (esq.) e Arthur (dir.) no lançamento da pré-candidatura de Lula, em maio (foto: Reprodução/Twitter)

Parabéns, @gleicidamasceno. Viva a cultura e os artistas do Acre! Um abraço. %u2014 Lula 13 (@LulaOficial) August 21, 2022

Histórico

Categorias vencidas pelo filme "Noites alienígenas", de Sérgio de Carvalho





• Melhor longa





• Melhor longa (júri da crítica)





• Melhor ator: Gabriel Knoxx





• Menção honrosa: Adanilo





• Melhor ator coadjuvante: Chico Diaz





• Melhor atriz coadjuvante: Joana Gatis





Olha só o tanto de prêmio que ganhamos essa noite com o longa noites alienígenas . Viva o Acre! Viva o cinema nortista! pic.twitter.com/rBHMujrK25 %u2014 Gleici Damasceno %uD83D%uDC1C (@gleicidamasceno) August 21, 2022

Candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva foi às redes sociais neste domingo (21/8) para parabenizar a vencedora da edição de 2018 do "Big Brother Brasil", Gleici Damasceno. Ela é uma das atrizes do filme acreano "Noites Alienígenas", que ontem levou cinco estatuetas durante a premiação do tradicional Festival de Gramado, no Rio Grande do Sul (RS)."Parabéns, Gleici Damasceno. Viva a cultura e os artistas do Acre! Um abraço", disse Lula, no Twitter.Antes, Gleici havia compartilhado uma foto ao lado dos cinco troféus, chamados de "Kikitos", dos seis arrebatados pelo filme, entre eles o de melhor longa. "Olha só o tanto de prêmio que ganhamos essa noite com o longa 'Noites Alienígenas'. Viva o Acre! Viva o cinema nortista!", festejou."Noites Alienígenas", do diretor Sérgio Carvalho, conta a história de três amigos da periferia que se reencontram em Rio Branco, capital do Acre. Durante o longa, os personagens têm de lidar com a chegada das facções criminosas à cidade. Gleici compõe o trio de protagonistas como Sandra, que é mãe solo.A relação entre a artista e Lula é antiga. Em 2018, logo que deixou a casa do BBB, ela gritou "Lula livre". À época, o petista estava preso na carceragem da Polícia Federal, em Curitiba (PR).