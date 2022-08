Ciro: 'A Petrobras e o governo brasileiro estão extorquindo a população'

Ciro conversou com eleitores no Rio (foto: Evaristo Sá/AFP)

Em campanha no Rio de Janeiro neste sábado (20/8), o candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, teceu críticas à Petrobras pelos lucros recordes nos últimos anos. Ele diz que a classe trabalhadora brasileira foi a que mais perdeu com as altas receitas da estatal.

“A Petrobras e o governo brasileiro estão extorquindo a população. De janeiro a março, a empresa teve R$ 48 bilhões de lucros e dividendos sem pagar imposto. De abril a junho, distribuiu R$ 88 bilhões de lucros e dividendos”, afirmou Ciro.





“Isto é um crime que foi tirado do bolso do caminhoneiro, do motorista e da dona de casa”, disse o candidato em Campo Grande, bairro da zona oeste da capital fluminense.

O ex-governador do Ceará defendeu que o Brasil ative novas indústrias para aumentar seu Produto Interno Bruto (PDT).





"O Brasil é o país que mais destruiu indústrias no planeta Terra e na história do capitalismo. Se a gente fecha indústria, como quem mata moscas numa churrascaria de beira de estrada, o desemprego tem uma explicação", disse ele.





"Se a gente quer responder à questão de voltar a ter empregos qualificados para o povo brasileiro, é preciso propor como eu estou propondo uma reindustrialização forçada do Brasil. Era 34% do PIB brasileiro a indústria, agora caiu de 10%. Eu quero através de alguns complexos industriais que estão todos estudados, retomar com força a indústria nacional brasileira", acrescentou.