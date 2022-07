Petrobras discute hoje mudança na política de preços dos combustíveis

O colegiado se reúne na sede da Petrobras, no centro do Rio de Janeiro, sem a presença do novo presidente da estatal, Caio Paes de Andrade (foto: Fernando Frazão/Agência Brasil) O Conselho de Administração da Petrobras tem um encontro marcado nesta quarta-feira (27/7) para definir novos rumos para a política de preços dos combustíveis praticada pela estatal. Atualmente, a Petrobras adota um alinhamento que se baseia nas variações da cotação internacional do petróleo e do câmbio.

Durante a reunião, os conselheiros vão analisar a possibilidade de o próprio Conselho de Administração da companhia ser o responsável pela definição da política de preços. Hoje, quem bate o martelo sobre os reajustes dos valores dos combustíveis na Petrobras é o presidente da estatal, o diretor financeiro e o diretor de logística com base na cotação do dólar e do petróleo. Posteriormente, informam a decisão ao Conselho de Administração.





Caso esse panorama mude e o Conselho de Administração seja o próximo responsável pela política de preços, a diretoria executiva da estatal irá apenas executar tais decisões.





O colegiado se reúne na sede da Petrobras, no centro do Rio de Janeiro, sem a presença do novo presidente da estatal, Caio Paes de Andrade, que faz parte dos 11 conselheiros. Caio se recupera de uma cirurgia.