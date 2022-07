PGR quer ouvir ex-presidentes da Petrobras e do BB sobre Bolsonaro

Castello Branco afirmou que seu celular corporativo tinha mensagens e áudios que podem incriminar Bolsonaro (foto: Divulgação)

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu, nesta segunda-feira (4/7), ao Supremo Tribunal Federal (STF), o depoimento dos ex-presidentes da Petrobras Roberto Castello Branco e do Banco do Brasil Rubem Novaes para prestarem esclarecimentos sobre a possível interferência do presidente Jair Bolsonaro (PL).Castello Branco afirmou que seu celular corporativo tinha mensagens e áudios que podem incriminar Bolsonaro. A conversa entre os dois se deu por conta de uma reclamação de Novaes em relação a críticas que Castello Branco estaria fazendo contra Bolsonaro.O pedido foi feito pela vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo e enviado ao ministro Luís Roberto Barroso, que é relator de um pedido do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) para investigar uma troca de mensagens.