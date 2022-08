Candidata que viralizou nas redes já bateu boca com repórter da Globo

Lourdes Melo (PCO) candidata ao governo do Piauí acusou o mediador do debate da TV de tentar calá-la (foto: Reprodução/Twitter)

Candidata ao governo do Piauí, Lourdes Melo (PCO) ganhou fama ao rebater o mediador Joelson Giodani durante um debate nessa terça-feira (16/8). A candidata resolveu falar de si quando deveria realizar uma pergunta com o tema livre a um dos outros concorrentes. Indignada com a interrupção, ela soltou o bordão que viralizou na internet: "Você quer me calar?".Essa não é a única reação da candidata que viralizou. Em outro vídeo, a candidata iria conceder uma entrevista para uma repórter da filiada local da Rede Globo em uma praça, mas as duas tiveram um bate-boca. A candidata acusa a entrevistadora de "impor o que você quer que eu fale", a repórter diz que ainda não tinha perguntado nada e que só quer captar imagem. A discussão prossegue.A educadora física está concorrendo pela quinta vez ao governo estadual. Para a prefeitura de Teresina ela participou de outros quatro pleitos.