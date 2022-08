Janja ganha espaço na campanha de Lula e tem agenda solo

Para fazer frente ao destaque de Michelle Bolsonaro na campanha do atual presidente, Janja terá mais independência na corrida eleitoral de Lula (foto: Reprodução/Facebook) A socióloga Rosângela da Silva, a Janja, mulher do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), terá um papel fixo na campanha presidencial do marido: ela fará eventos próprios junto ao eleitorado petista.





Janja não esteve presente na posse do ministro Alexandre de Moraes na presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), porque, ontem (16/08), a socióloga teve agenda solo na favela de Heliópolis, na zona sul de São Paulo. De acordo com o PT, Janja iria participar de uma roda de conversa e panfletar.





O uso de esposas e companheiras dos presidenciáveis tem sido uma máxima na campanha eleitoral. As equipes dos candidatos avaliam que as mulheres têm mais carisma e podem ajudar durante a caminhada eleitoral, focando em angariar votos femininos e do eleitorado mais pobre.





A primeira-dama Michelle Bolsonaro , mulher do presidente Jair Bolsonaro (PL), também tem sido destaque na campanha do ex-capitão. Michelle teve um momento próprio na convenção do PL, que oficializou a candidatura de Bolsonaro à reeleição e foi considerada o ‘ponto alto’ do evento. A esposa do presidente é peça-chave do eleitorado feminino, onde pesquisas mostram que o presidente não tem tanta força de voto.