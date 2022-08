MPE cobra documentos de Bolsonaro para confirmar candidatura

Presidente Jair Bolsonaro (PL) não entregou todos os documentos necessários (foto: Alan Santos/PR) O Ministério Público Eleitoral (MPE) informou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que o processo de registro de candidatura do presidente Jair Bolsonaro (PL) está incompleto.





De acordo com o MPE, o partido do presidente precisa apresentar parte dos documentos exigidos até 12 de setembro.





Caso os documentos não sejam enviados, o registro poderá ser negado.

De acordo com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, divulgada nesta quarta-feira (17/8) pelo jornal O Globo, a equipe jurídica de Bolsonaro foi alertada sobre a ausência de certidões criminais expedidas pela 1ª instância da Justiça estadual e pela Justiça Federal do Rio de Janeiro, em 1ª e 2ª instâncias.