Pesquisa em SP: 51% das pessoas que recebem o Auxílio Brasil votam em Lula

Segundo a pesquisa Genial/Quaest sobre a eleição para a Presidência da República, divulgada nesta quinta-feira (11/8), 51% das pessoas que recebem o Auxílio Brasil, no estado de São Paulo, pretendem votar no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto 29% no presidente Jair Bolsonaro (PL) e 8% em outros candidatos.

Já entre entrevistados que não recebem o auxílio, há empate técnico devido à margem de erro de 2.4 pontos para mais ou para menos do levantamento. 36% votam em Bolsonaro, 35% no Lula, 14% em outros candidatos, 6% indecisos e votos brancos e nulos chegam a 9%.

O novo levantamento divulgado pela Genial/Quaest também mostra que Bolsonaro cresceu no estado de São Paulo, mas Lula ainda lidera com 37% das intenções de voto. Bolsonaro tem 35%, em seguida, Ciro Gomes (PDT), com 7%, e Simone Tebet (MDB), com 3%.