Pesquisa em São Paulo: Bolsonaro cresce, mas Lula ainda lidera

Pesquisa aponta que Bolsonaro cresceu, mas Lula ainda lidera (foto: Alan Santos/PR/Ricardo Stuckert/Flickr) Pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quinta-feira (11/8), aponta o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tecnicamente empatados em São Paulo. O levantamento indica que Bolsonaro cresceu nas pesquisas e agora tem 35% das intenções de voto, enquanto Lula, 37%.









O terceiro lugar é de Ciro Gomes (PDT), com 7%. Em seguida, Simone Tebet (MDB), com 3%. Vera Lúcia (PSTU) e Luiz Felipe d'Avila (Novo) pontuaram 1%. Sofia Manzano (PCB), Leonardo Péricles (UP), Roberto Jefferson (PTB), Eymael (PDC) e Soraya Thronicke (União) não pontuaram.





Votos brancos e nulos chegam a 9%; indecisos, 6%.









O levantamento foi realizado entre os dias 5 a 8 de agosto e contou com 2.000 entrevistados com 16 anos ou mais. O nível de confiabilidade é de 95% e a margem de erro estimada é de 2.4 pontos percentuais.





A pesquisa foi registrada no TSE com o número SP-02135/2022 e BR-07655/2022.