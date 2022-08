Mulher demitida após criticar Bolsonaro receberá indenização de R$ 20 mil

A publicação desagradou ao pai de Brunna (foto: Arquivo Pessoal) Brunna Letícia Venancio, de 29 anos, foi demitida pelo pai após fazer críticas ao presidente Jair Bolsonaro (PL), em setembro do ano passado. A jovem processou o genitor, e o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região determinou que ela receba indenização por danos morais no valor de R$ 20 mil.

A demissão ocorreu após Brunna postar uma crítica às manifestações bolsonaristas do 7 de setembro do ano passado. "Sou completamente contra esse desgoverno e esse ser humano horroroso, corrupto, mal caráter, fascista, nazista, imbecil, incapaz e medíocre", disse a jovem na época.

Brunna Venancio afirmou que processou o pai porque se sentiu chantageada na situação. "Ele me mandou áudios absurdos, me humilhando, falando coisas pesadas. Eu não poderia aceitar. Ele queria me chantagear com o emprego que eu tinha: 'Ou você apaga agora, ou você sabe que posso te punir'", disse a jovem, em entrevista ao "O Globo".

Brunna mora em Macapá, é tatuadora e atuava como supervisora de cadastro e vendas, em uma empresa que o pai dela é sócio. No entendimento da juíza Camila Afonso de Novoa Cavalcanti, do TRT8, a demissão da jovem se caracteriza como discriminação por opinião política. Contudo, vale ressaltar que a empresa ainda pode recorrer da decisão.

