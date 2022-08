Bolsonaro agradece primeira-dama por ajudá-lo a 'vencer desafios'

Primeira-dama, Michelle Bolsonaro começa a atuar ativamente na campanha do Jair Bolsonaro (PL) (foto: Alan Santos/PR) Jair Bolsonaro (PL) teceu elogios, nesta terça-feira (9/8), à primeira-dama, Michelle Bolsonaro. Durante discurso na solenidade de abertura do Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura (SIAVS), em São Paulo, o presidente ainda pediu uma salva de palmas para a esposa e soltou uma piada que costuma repetir.





”Se um homem solteiro está cansado de ser feliz, procura uma mulher e se casa para ser mais feliz ainda", riu. Em seguida, completou com um afago: "Obrigado, Michelle. A barra é pesada, e você tem me ajudado bastante a vencer esses desafios. Acima de tudo, Deus está conosco".







'Planalto consagrado a Jesus'



No domingo (7/8), Michelle e Bolsonaro participaram do culto dos 50 anos do ministério do pastor Márcio Valadão, na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. Na ocasião, ela afirmou que "o Planalto foi consagrado a demônios, e hoje, a Jesus".





"Vou continuar orando e intercedendo em todos os lugares, e sabe por que, irmãos? Porque por muitos anos, por muito tempo, aquele lugar foi um lugar consagrado a demônios. Cozinha consagrada a demônios, Planalto consagrado a demônios, e hoje consagrado ao Senhor Jesus. Ali, eu sempre falo e falo para ele, quando entro na sala dele e olho para ele: essa cadeira é do presidente maior, é do rei que governa essa nação", disse.



Convencer as mulheres



Michelle também tem ajudado a humanizar a figura do presidente em meio às mulheres na tentativa de reeleição.





Em convenção em que Bolsonaro foi lançado oficialmente candidato, ela direcionou o discurso ao público feminino, afirmando que o marido é o presidente que mais sancionou leis direcionadas ao gênero. “Foram 70 leis de proteção para as mulheres”, defendeu.