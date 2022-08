MG já tem 429 candidaturas para deputado federal e 546 para estadual

Minas já tem 429 candidaturas para deputado federal (foto: Pixabay/Reprodução)



Os partidos, coligações e federações têm até o dia 15 de agosto para solicitar o registro de candidatas e candidatos às Eleições de 2022 perante a Justiça Eleitoral. Até a manhã desta segunda-feira (8/8), Minas Gerais já tinha 429 candidatas e candidatos registrados para o cargo de deputado federal e 546 para deputado estadual.Os partidos, coligações e federações têm até o dia 15 de agosto para solicitar o registro de candidatas e candidatos às Eleições de 2022 perante a Justiça Eleitoral.





Os pedidos de registro podem ser feitos por transmissão eletrônica pelo CANDex, até as 8h do próximo dia 15 ou gravados em um pendrive para entrega no Tribunal Eleitoral até às 19h.



O registro de candidaturas à Presidência da República deve ser entregue ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Para os demais cargos, os pedidos de registro devem ser apresentados ao Tribunal Regional Eleitoral de cada estado ou Distrito Federal.





Até o momento, os presidenciáveis Felipe d’Avila (Novo), Léo Péricles (UP), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Pablo Marçal (Pros), Simone Tebet (MDB), Sofia Manzano (PCB) e Vera Lúcia (PSTU) registraram a candidatura. Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), José Maria Eymael (Democracia Cristã), Soraya Thronicke (União Brasil) e Roberto Jefferson (PTB) ainda não fizeram a solicitação.









LEIA TAMBÉM: Lula tem maior tempo de TV e rádio; confira a divisão entre os candidatos

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG), ainda não foi entregue nenhum pedido de registro para os cargos de senador e governador.

No Brasil, até as 12h dia 8 de agosto já haviam sido entregues os seguintes pedidos de registro:

deputado federal: 2.798;

deputado estadual/distrital: 3.970;

senador: 45;

governador: 42;

presidente: 7.













LEIA TAMBÉM: TSE divulga patrimônio dos presidenciáveis; veja os valores