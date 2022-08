Nova direção do Pros, ligada a Lula, retira candidatura de Pablo Marçal

Marçal afirmou que pretende recorrer da retirada da sua candidatura à Presidência (foto: Redes Sociais/Reprodução) A nova direção do Pros definiu pela retirada da candidatura presidencial do influenciador digital Pablo Marçal. Sem ele na disputa, a nova executiva deve declarar apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





A formalização ocorreu em Brasília na sexta-feira (6/8), último dia para os partidos realizarem as convenções nacionais. Apesar disso, até as 11h45 desta segunda-feira (8/8), o registro da candidatura de Pablo Marçal ainda constava no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).





De acordo com ata registrada pelo Pros no TSE, a retirada da candidatura foi decidida em votação unânime.





Marçal afirmou que pretende recorrer da retirada da candidatura.





Batalha judicial





O Pros vive uma batalha judicial em torno da presidência do partido. Uma decisão liminar do ministro Ricardo Lewandowski, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), recolocou Eurípedes Jr. na presidência nacional na semana passada.





Essa foi a segunda decisão no mês para trocar a presidência da legenda.





Depois da decisão, Eurípedes, Felipe Espírito Santo (presidente da Fundação da Ordem Social), e Bruno Pena, advogado do Pros, se reuniram com Aloizio Mercadante, coordenador do programa de governo de Lula, e Geraldo Alckmin, vice na chapa do petista, para fechar a aliança.