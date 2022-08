Soraya Thronicke, agora candidata a presidente: 'O jogo ainda nem começou'

Leia mais: https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2022/08/05/interna_politica,1384923/soraya-thronicke-agora-candidata-a-presidente-o-jogo-ainda-nem-comecou.shtml



"O jogo não está definido. O jogo, Brasil, ainda nem começou", defendeu a senadora em seu primeiro discurso como candidata. A convenção nacional do partido ocorreu em São Paulo e contou com a presenta, entre outras autoridades, do governador paulista Rodrigo Garcia (PSDB) e do ex-juiz e candidato ao Senado pelo Paraná Sergio Moro (União).



A candidata também defendeu o plano de governo formado por seu partido, que defende a necessidade de uma reforma tributária. A proposta prevê a criação de um imposto único. Segundo a candidata, a reforma é "fácil de implantar".



A senadora lembrou seu apoio ao presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2018, bem como o do presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar. Ambos faziam parte do PSL, antigo partido de Bolsonaro, que se fundiu com o DEM para formar o União. "Em 2018, nós votamos para tirar o que estava errado. Agora, em 2022, vamos votar para tirar o que também não deu certo", disse Soraya.





Reforma tributária como destaque do programa de governo

Além de Soraya, Marcos Cintra também discursou a favor do plano de governo definido pelo União Brasil. “A reforma tributária é a mãe de todas as reformas. Com a reforma tributária, nós ajudamos o assalariado, nós ajudamos a dona de casa, nós ajudamos nossos familiares, nós ajudamos as empresas para investirem mais”, afirmou o economista, que participou da criação do programa.





“É uma candidatura imaculada. Uma candidatura com os nossos valores, começada por ele (Luciano Bivar). Ele que foi o primeiro candidato, mas que infelizmente foi chamado pelo estado de Pernambuco e passou esta missão à nossa querida senadora Soraya”, disse ainda Cintra, qualificando a candidata como “séria, dinâmica, inteligente e preparada”.

A senadora e candidata à Presidência da República Soraya Thronicke (União-MS) disse nesta sexta-feira (5/8) que "o jogo não está definido", mas apenas começando, ao referir-se às eleições presidenciais. Soraya foi confirmada como candidata hoje durante a convenção nacional da legenda. Seu vice será o economista e ex-secretário da Receita Federal Marcos Cintra (União), também anunciado durante a convenção.