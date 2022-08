Eleições 2022: Spotify estreia podcasts para quem quer acompanhar cobertura

Todo o material está no no hub, que traz as categorias de acordo com o tipo de conteúdo (foto: Reprodução)

A dois meses das eleições, o Spotify lançou o Play no Voto, um espaço dedicado a podcasts relacionados ao tema para quem busca as últimas atualizações sobre a corrida eleitoral e quer esclarecer informações básicas sobre voto, democracia e mais.

Os programas preveem conteúdos educativos e explicativos sobre o funcionamento do sistema eleitoral no Brasil, a história do voto, o dia a dia dos candidatos, além de outros assuntos relacionados às eleições.





O conteúdo é gratuito na plataforma do Spotify. Todo o material está no no hub, que traz as categorias de acordo com o tipo de conteúdo.

Conheça alguns podcasts que estarão à disposição dos ouvintes:

123 Segundos Eleições

Uma dose extra para você ficar por dentro de tudo que acontece na reta final da campanha eleitoral. O dia a dia dos principais candidatos, as reviravoltas de última hora e o que dizem as mais recentes pesquisas de intenção de voto. Alexandre Bentivoglio, apresentador da BandNewsFM, é seu guia neste podcast Original Spotify. Será veiculado das segundas às sextas-feiras, às 17h.





Café da Manhã

Levante da cama com notícias e análises quentinhas com este podcast Original Spotify. Em uma parceria entre Folha de S. Paulo, os jornalistas Magê Flores, Maurício Meireles e Bruno Boghossian trazem de forma leve e simples, sempre pela manhã durante a semana, o fundamental sobre os assuntos do momento no Brasil e no mundo.

O Radar das Eleições

Com apresentação de Fabíola Cidral e participação dos colunistas Thaís Oyama, Kennedy Alencar e Carla Araújo, o programa do UOL traz informações de bastidores da política, análises de candidatos, candidaturas e ponderações sobre as últimas pesquisas de intenção de voto. Ocorrerá às terça-feiras.





Cabo Eleitoral

Conduzido pela jornalista Paula Soprana, joga luz sobre a forma com que as campanhas e suas militâncias se apropriam das redes para difundir propaganda e explica as novas regras do jogo eleitoral. O podcast é uma parceria da Folha e do centro de pesquisas Internet Lab.

CBN Eleições

Tudo sobre as reportagens, análises e entrevistas sobre a corrida eleitoral.





O Assunto

Um grande assunto do momento discutido com profundidade. Renata Lo Prete conversa com jornalistas e analistas da TV Globo, do G1, da GloboNews e dos demais veículos do Grupo Globo para contextualizar, explicar e trazer um ângulo diferente dos assuntos mais relevantes do Brasil e do mundo, além de contar histórias e entrevistar especialistas e personagens diretamente envolvidos na notícia.





Reflexo

Natália Leal e Gilberto Scofield Jr, diretores da Agência Lupa, conversam com grandes especialistas de áreas diversas sobre as consequências da desinformação no Brasil hoje e o papel do fact-checking, da educação midiática e do desenvolvimento do pensamento crítico nessa história.





Clica e Confirma

O programa traz a Justiça Eleitoral brasileira para mais perto de você. Toda semana, o jornalista Fábio Ruas apresenta um bate-papo descontraído com quem faz a diferença no processo eleitoral e na democracia. Às sextas-feiras, a partir das 11h.