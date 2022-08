Rosângela Moro: 'Sergio nunca vai dividir palanque com Lula'

Mulher de Moro fala sobre possível aliança com Lula (foto: Redes Sociais/Reprodução) A mulher de Sergio Moro (União Brasil), candidato ao Senado pelo Paraná, Rosângela Moro gravou um vídeo e postou nas redes sociais, nesta terça-feira (2/8), desmentindo um possível apoio do ex-juiz ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





Nas imagens, Rosangela mostra um folder que fala sobre possível parceria entre Moro e Lula. “Isso aqui é uma grande bobagem. Isso aqui não tem motivo. É absurdo”, disse.





“Sergio Moro nunca vai subir no mesmo palanque que Lula. Eu nunca vou subir no mesmo palanque que o Lula”, afirmou a mulher do ex-juiz.





Em 2017, o ex-juiz condenou o petista, decisão posteriormente anulada pelo STF no julgamento de um habeas corpus, em 23 de março de 2021. A Segunda Turma da Corte considerou que Moro atuou com parcialidade em relação ao ex-presidente Lula.

Candidato ao Senado